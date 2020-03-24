رياضة | شوبير يكشف أخر تطورات موقف عاشور وفتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف أخر تطورات موقف عاشور وفتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر تطورات ملف حسام عاشور وأحمد فتحي داخل النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية :"ما حدث أن النادي الأهلي قرر استغلال فترة التوقف من أجل التفاوض مع الرباعي الكبير أحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور".

وأضاف في تصريحات حسب معلوماتي بأن هناك جلسات ستجمعه مع الكابتن محمود الخطيب والمسئولين في النادي الأهلي، بحيث يتم تأمين مباراة اعتزال كبيرة تليق بتاريخه وإسمه ومتأمن لها مبلغ، وفي حالة عدم الحصول على هذا المبلغ سيقوم النادي بدفع هذا المبلغ كأنه جددد عاما، بجانب تأهيل اللاعب سواء إداريا أو فنيا أو لو فضل أن يكون إعلاميا".

وزاد :"النادي الأهلي وضع لحسام عاشور حرية الاختيار".

وتابع :"شريف إكرامي قرأ السيناريو منذ فترة وأعلن رحيله وهو لا يزال يبحث عن الأفضل وقراره الاستمرار في اللعب".

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أما وليد سليمان فقام بالتجديد على العقود لمدة موسمين فجدد في 3 دقائق".

بالنسبة لأحمد فتحي فقال شوبير :"أحمد فتحي يفكر جيدا وهو لديه الأولوية للنادي الأهلي، ولديه عدة عروض وعلى رأسها بيراميدز".

هو منح الفرصة لنفسه من أجل التفكير وطلب من وكيل أعماله نادر شوقي طلب مبلغ معين ولن يكون قريبا من عرض الأهلي".

وزاد :"أحمد فتحي أمامه الاختيار هل سيوافق على عرض الأهلي المالي، أم سينتقل لنادي بيراميدز ويلحق بعبد الله السعيد".