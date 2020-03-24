رياضة | مفاجأة .. برشلونة قد يحصل على نيمار مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. برشلونة قد يحصل على نيمار مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الحديث من جديد حول إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان لفريقه السابق برشلونة.

وكانت شبكة ESPN عبر صحيفة سبورت الإسبانية، قد فجرت مفاجأة بالأمس، حيث زعمت أن إدارة النادي الكتالوني ستلجأ للمادة 17 من قوانين الفيفا، للتعاقد مع نيمار.

وتنص المادة على أحقية اللاعب في رد القيمة للباقية في عقده لناديه، في حالة توقيعه للنادي قبل بلوغه 27 عاماً، شرط مرور 3 سنوات في عقده.

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وبحلول الصيف المقبل، سيتم نيمار عامه الثالث بألوان باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث إنضم للفريق في صيف عام 2017 مقابل مبلغ 222 مليون يورو.

وبحسب صحيفة سبورت، ستتكلف صفقة نيمار مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني فقط، بدلاً من المبلغ المطلوب من إدارة النادي الباريسي والبالغ 150 مليون جنيه إسترليني.

ويريد النادي الكتالوني ضم نيمار بأي شكل من الأشكال خلال الصيف المقبل.

يذكر أن نيمار حاول العودة لبرشلونة في الصيف الماضي، لكن إدارتي الفريقين لم يتوصلا لأي إتفاق.