رياضة | جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني بفكرة الاستمرار في قلعة النادي الملكي وعدم الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن جاريث بيل يتطلع للبقاء حتى نهاية عقده مع ريال مدريد في 2022 والذي يحصل بموجبه على راتب سنوي يُقدر بـ14.5 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة أن بيل يشعر أنه يعامل بطريقة سيئة في النادي لإجباره على الرحيل عن الفريق رغم أنه لا يريد ذلك.