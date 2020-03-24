رياضة | رامز جلال يتسبب في خلاف بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامز جلال يتسبب في خلاف بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء لجنة التخطيط للكرة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعه الحمراء.

وجاء غضب مجلس الإدارة، بعد سفر عبدالحفيظ إلى دبي وتصويره في برنامج رامز جلال الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وجاء غضب بيبو ولجنة التخطيط من عبد الحفيظ نظرًا لما يحدث في البرنامج من التقليل والاستهانة بالضيف وظهورة بشكل لا يليق بمنصب مدير الكرة للنادي الأهلي الذي وصفه بيبو بالمنصب الذي أداره عظماء مثل المايسترو صالح سليم وشقيقة طارق سليم وحسن حمدي وثابت البطل والعديد من الأسماء البارزة في تاريخ المارد الأحمر ولا يليق بهم الظهور بشكل سلبي أو سخرية لدى اللاعبين او جماهير القلعة الحمراء.

وكان عبد الحفيظ قد توجه الي الإمارات قبل غلق المجال الجوي بسبب إنتشار وباء كورونا، ومعه بعض اللاعبين لتصوير البرنامج مقابل مبلغ مالي كبير.