رياضة | سيد عبدالحفيظ يطمئن على أزارو بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبدالحفيظ يطمئن على أزارو بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء اتصال مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء اتصال عبدالحفيظ، من أجل الإطمئنان على اللاعب الدولي عقب تعرض حاتم السحل رئيس النادي السعودي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الاتفاق أعلن منذ أيام خضوعه لتحاليل فيروس كورونا المستجد، وأثبتت إيجابية وسيدخل للعزل الصحي لمدة أسبوعين من أجل التعافي.

وأكد أزارو خلال مكالمة مدير الكرة، أنه في صحة جيدة، ويتواجد في منزله ويخوض تدريبات بمفرده، حسب قرارات ناديه.

وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري.