رياضة | ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هو هدف ريال مدريد الأول في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم جديد لخلافة كريم بنزيما، في ظل عدم تقديم الصربي لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه.

Advertisements

وأوضحت أن أفضل شيء بالنسبة ليوفيتش في الصيف المقبل، هو خروجه على سبيل الإعارة، أملًا في تقديم المستويات التي كان يقدمها مع فرانكفورت.

وتبلغ قيمة هالاند (19 عامًا) ما يقرب من 75 مليون يورو، ولكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم.