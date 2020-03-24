الامارات | لاعبو "البوندسليغا" يوافقون على تخفيض رواتبهم

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو "البوندسليغا" يوافقون على تخفيض رواتبهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم، أن لاعبي بايرن ميونيخ، وأندية ألمانية أخرى، وافقوا على تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

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وكتبت صحيفة بيلد، أن لاعبي وأعضاء المجلسين الإداري والتنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، أكدوا استعدادهم للتخلي عن 20% من رواتبهم.

وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها بايرن الذي يضم تشكيلة مدججة بالنجوم الموسم الماضي 336.2 مليون يورو.