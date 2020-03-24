الامارات | لاعبو "البوندسليغا" يوافقون على تخفيض رواتبهم

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو "البوندسليغا" يوافقون على تخفيض رواتبهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم، أن لاعبي بايرن ميونيخ، وأندية ألمانية أخرى، وافقوا على تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.
وكتبت صحيفة بيلد، أن لاعبي وأعضاء المجلسين الإداري والتنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، أكدوا استعدادهم للتخلي عن 20% من رواتبهم.
وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها بايرن الذي يضم تشكيلة مدججة بالنجوم الموسم الماضي 336.2 مليون يورو.
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