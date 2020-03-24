شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة عن إمكانية إلغاء الدوري: كل السيناريوهات مطروحة على "طاولة" المناقشات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن هناك اتصالات مستمرة فيما بينهم لمناقشة الوضع الحالي بشأن النشاط الرياضي في مصر، بعد تعليقه لاسيما وأن كل الاختيارات واردة بشأن مصير الدوري سواء باستمرار التعليق أو عودته مرة أخري أو بالإلغاء.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة ان قرار الغاء الدوري ليس قرارهم فقط وإنما قرار الدولة اولا ، خاصة وآن تعليق النشاط جاء بناء علي توصيات من وزارة الصحة ومجلس الوزراء .

وحول الشركات الراعية لاتحاد الكرة والدوري ، أوضح مسئولو الجبلاية انه سيتم الاستعانة بالسيناريوهات السابقة في مثل هذه المواقف مثلما حدث من قبل عند الغاء الدوري بسبب احداث بورسعيد او ثورة 30 يونيو .

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وتابع :" في حالة الغاء الدوري سيتم الاجتماع بالشركات الراعية وتمديد عقدهم لمدة عام تعويضا لهم عن الموسم الحالي كما حدث من قبل ، كأحد الحلول المطروحة للازمة خاصة وان الالغاء لو تم سيكون لأسباب قهرية " .

بينما أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس. وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" .

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.