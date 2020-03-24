شكرا لقرائتكم محمد فاروق يطالب الرياضيين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد فاروق نجم الأهلى السابق من الرياضيين ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية و إتباع تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

و قال فاروق فى تصريح لـ الخليج 365، أنه من الضرورة إتباع التعليمات ولكن مع عدم وصول إلى مرحلة الوسواس الذى من الممكن أن يؤثر بالسلب خلال مرحلة مواجهة الفيروس .

و أشار محمد فاروق إلى أنه ملتزم بإرتداء القفازات و الكمامة من أجل السلامة من الفيروس مع الإلتزام بالمكوث فى المنزل وفقا لتعليمات الدولة من أجل عدم إنتشار الفيروس .

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وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا ، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.