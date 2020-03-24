شكرا لقرائتكم محمد فاروق يطالب الرياضيين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب محمد فاروق نجم الأهلى السابق من الرياضيين ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية و إتباع تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .
و قال فاروق فى تصريح لـ الخليج 365، أنه من الضرورة إتباع التعليمات ولكن مع عدم وصول إلى مرحلة الوسواس الذى من الممكن أن يؤثر بالسلب خلال مرحلة مواجهة الفيروس .
و أشار محمد فاروق إلى أنه ملتزم بإرتداء القفازات و الكمامة من أجل السلامة من الفيروس مع الإلتزام بالمكوث فى المنزل وفقا لتعليمات الدولة من أجل عدم إنتشار الفيروس .
وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا ، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فاروق يطالب الرياضيين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.