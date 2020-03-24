شكرا لقرائتكم هل ينجح شريف إكرامى فى استعادة المجد من جديد بعد الرحيل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى على الرحيل من القلعة الحمراء بعد 23 سنة قضاها الحارس الدولى داخل جدران النادى الاحمر رغبة منه فى العودة للمشاركة بشكل أساسى ومن ثم العودة لصفوف المنتخب الوطنى بعدما أيقن الحارس أن مشاركته مع الأهلى أصبحت صعبة نظرا للتألق الواضح لمحمد الشناوى الحارس الأساسى للمارد الاحمر .

ورغم الجلسة التى جمعت اكرامى بلجنة التخطيط الحمراء برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى ورغبتهم فى تجديد عقده الا ان اكرامى رفض كل العروض التى قدمت له مفضلا الرحيل نهاية الموسم .

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وقد أعلن شريف اكرامى تعاقده بشكل رسمى مع بيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل ، ليتبادر إلى الأذهان سؤال وهو هل يستطيع حارس الاهلى استعادة المجد من جديد أسوة بما فعله عصام الحضرى حارس الاهلى الاسبق بعد رحيله بشكل مفاجئ عن الفريق الاحمر عام 2008 .

فالحضرى استطاع صناعة تاريخ خاص به عقب الهروب الى سيون السويسرى ثم العودة للدورى المصرى من بوابة الزمالك ثم الاحتراف بالمريخ السودانى والعودة للاتحاد السكندرى ثم الاسماعيلى والرحيل منه الى وادى دجلة والعودة للمنتخب الوطنى والمشاركة معه فى كاس الامم الافريقية عام 2018 بالجابون وقيادة الفراعنة الى كاس نهائى البطولة والمشاركة فى تصفيات كاس العالم بالكامل والتى تاهل منها المنتخب الى المونديال الاخير بروسيا عام 2018 .

شريف اكرامى اصبح امامه طريق صعب نظرا لتواجد حارسين على مستوى عالى فى بيراميدز وهما المهدى سليمان واحمد الشناوى ولابد من اللعب بجدية للعودة للمشاركة بشكل اساسى مع الفريق والعودة من جديد لصفوف المنتخب ، فهل ينجح وحش أفريقيا فى إثبات ذاته من جديد .