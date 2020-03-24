شكرا لقرائتكم مدرب فلامنجو البرازيلي يعود إلى البرتغال بعد التعافى من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد البرتغالى خورخى جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي إلى بلاده صباح اليوم، الأربعاء حيث ظهر في مطار لشبونة بمتعلقاته ومرتديًا كمامة ليقضي مع أسرته فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا وتجميد كل الأنشطة الرياضية حول العالم.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية أن المدرب صاحب الـ65 عاما، عاد إلى بلاده بعدما تعافى من كورونا في الأيام التي سبقت قرار السفر إلى البرتغال.

وأعرب البرتغالى خورخى جيسوس مدرب فلامنجو البرازيلى، عن سعادته البالغة، عقب ثبوت سلامته من إصابته بفيروس كورونا.

وكان فلامنجو البرازيلى قد أعلن إصابة جيسوس بفيروس كورونا، وذلك بعد الخضوع لفحص جديد، وجاء ذلك بعدما أثبت الفحص الأول، إيجابية العينة الأولى بشكل ضعيف، ما يعنى إصابته بالفيروس اللعين.

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وكتب جيسوس رسالة قصيرة على صورة بحسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بعد ثبوت سلامته من المرض أمس: تلقيت أخبارا رائعة بعد معرفة سلبية العينة الثانية، ما يعنى عدم إصابتى بفيروس كورونا".

وتابع: "أنا سعيد للغاية بسبب هذه الأنباء، لا شىء أهم من الصحة وأشكر كل من دعمنى خلال الأيام الماضية".

واختتم مدرب فلامنجو، قائلاً: "أتمنى من كل قلبى سلامة كل المتضررين من فيروس كورونا فى القريب العاجل، وسأظل أصلى لهم".

وقال نادي فلامنجو البرازيلى، الثلاثاء الماضى، إن مدربه خورخي جيسوس أصيب بفيروس كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي في ريو دي جانيرو بينما يجري الأطباء فحصا ثانيا للتأكد من إصابته.

وقاد جيسوس فلامنجو العام الماضي لإحراز لقبي الدوري البرازيلي لكرة القدم وكأس ليبرتادوريس.