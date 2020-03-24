شكرا لقرائتكم مواهب لا تصدأ.. مدحت فقوسة أيقونة بورسعيد أبو دم خفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التي تميز معدنها بأنه كالذهب، لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولي والمهاري الذي قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

ويعتبر مدحت فقوسة نجم النادي المصري أحد أبرز هذه المواهب والذي حققت علي يديه لمصر أول بطولة كأس العالم لكرة القدم العسكرية، نشأ فقوسة بين أسرة كروية خدمت النادي المصري فترة طويلة من الزمن، وكان جده ثالث رئيس للمصري في تاريخه الذي في عام 1920، ولعب فقوسة للنادي المصري ونادي الطيران والنادي الأهلي، وحققت علي يديه لمصر أول بطولة كأس العالم لكرة القدم العسكرية وذلك عام 1993.

ولد مدحت السيد فقوسة في مدينة بورسعيد في أول ابريل 1946، و أحب كرة القدم منذ نعومة أظافره ولعبها مع أقرانه في شوارع بورسعيد وعلي شاطئها والفضل في حبه للكرة إلي الأب الذي كان يلعب كرة القدم بالنادي المصري وحصل علي الكأس السلطاني موسم 33/1934.

اكتشف والد مدحت فقوسة موهبة ابنه مبكراً، وقدمه للكابتن المرحوم عادل الجزار الذي تعده في صفوف الناشئين حتي تم صقل مواهبه وانضم إلي صفوف الناشئين حتي عام 1964 عندما تولي تدريب فريق المصري المدير الفني "كوكيزا"، والذي شاهد مدحت فقوسة مع فرق قطاع الناشئين ولفت نظره بمهاراته العالية وقوة تسديداته وإجادته اللعب بالرأس فأشركه في صفوف الفريق الأول الذي كان يلعب بالممتاز وبرز بفضل وجوده بجانب نجوم المصري أيامها محمد بدري، ومحمد شاهين اللاعبين الدوليين.

في موسم "65/66" التحق مدحت فقوسة بكلية الطيران وانتقل للعب لنادي الطيران الذي كان يلعب في الدوري الممتاز أيامها واستمر به عامين، ونظرا لصعوبة الدراسة في كلية الطيران، تركها وكان قد ذاع صيته، وانتقل إلي صفوف النادي الأهلي موسم "67/68" وظل يلعب له حتي نهاية موسم "70/71".

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وحصل فقوسة علي بكالوريوس التربية الرياضية، ثم دبلوم الدراسات العليا في كرة القدم من جامعة الزقازيق.

انخرط فقوسة في سلك التدريب الذي بدأه مبكراً فور اعتزاله حيث نال عددا من الدراسات التدريبية الدولية والمحلية تولي تدريب ناشئي المصري من موسم 76/77، واستمرمعهم أربع سنوات واختير مدربا للمصري.

ثم جاء المدير الفني العالمي بوشكاش عام "79/80" واختار فقوسة للعمل مساعداً له، وحقق معه الترتيب الثالث في الدوري، وفي عام 1981 تعاقد مدحت فقوسة للعمل مديرا فنيا لفريق الرائد السعودي بالقصيم، ثم تولى مهمة تدريب فريق المصري مساعدا للمدير الفني الأرجنتيني "أوسكار فيلوني" وفي موسم 86/87 سافر مرة أخري إلي السعودية ليتولي تدريب فريق نادي الرائد هناك.، وعاد عام 91/92 ليتولي تدريب فريق نادي المريخ البورسعيدي الذي صعد للدوري الممتاز واستمر به لمدة عامين.

اختير مدحت فقوسة عام 1993 ليكون مديرا فنيا للمنتخب العسكري لكرة القدم. ونجح في إعداد الفريق الي تأهل إلي نهائيات بطولة كأس العالم العسكرية بالمغرب. ويحقق انجازا ضخما بفوز المنتخب المصري بالبطولة لأول مرة عام 1993 علي يد ابن بورسعيد مدحت فقوسة. الذي تم تكريمه بعد عودة الفريق بالكأس بوسام الجمهورية من الدرجة الأولي.

اشتهر مدحت فقوسة بخفة ظله وموافه الكوميدية سزاء عندما كان لاعباً أو مدرباً وهو ما جعله محط حب وإعجاب من قبل الجماهير.