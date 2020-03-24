شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: كل الاحتمالات واردة بشأن الدورى.. وحل مقترح لأزمة الرعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اتصالات مستمرة فيما بينهم لمناقشة الوضع الحالى بشأن النشاط الرياضى فى مصر، بعد تعليقه لاسيما أن كل الاختيارات واردة بشأن مصير الدورى سواء باستمرار التعليق أو عودته مرة أخرى أو بالإلغاء.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن قرار إلغاء الدورى ليس قرارهم فقط وإنما قرار الدولة أولا، خاصة أن تعليق النشاط جاء بناء على توصيات من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

وعن الشركات الراعية لاتحاد الكرة والدورى أوضح مسئولو الجبلاية أنه ستتم الاستعانة بالسيناريوهات السابقة في مثل هذه المواقف مثلما حدث من قبل عند إلغاء الدوري بسبب أحداث بورسعيد أو ثورة 30 يونيو.

وتابع أنه حال إلغاء الدورى سيتم الاجتماع بالشركات الراعية وتمديد عقدهم لمدة عام تعويضا لهم عن الموسم الحالى كما حدث من قبل، كأحد الحلول المطروحة للازمة، خاصة أن الإلغاء لو تم سيكون لأسباب قهرية.

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فى السياق ذاته أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" . ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.

من جانبه، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى إن النادى اتخذ إجراءات احترازيه لتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادى لتوعية الأعضاء، وحرصا على سلامة الجميع، وأضاف مرجان، "تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلى حرصاً على سلامة الأعضاء، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كى نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلى من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخى الحذر الشديد من هذا الفيروس.