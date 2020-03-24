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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارنولد: سأقول أن فريقي الآخر المفضل سيكون برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
اعتبر لاعب ليفربول ترينت ارنولد انه يفضل نادي برشلونة على باقي الفرق بالرغم من كونه السبب في اقصاء النادي الكتالوني من النسخة الماضية من دوري الابطال.
كلام ارنولد جاء في تصريحات لمجلة جي كيو حيث قال:" كنت أشجع سيلتيك في صغري، لكن الآن بسبب الارتباطات ربما سأكون محايدا هناك"
واضاف ارنولد:" لكني سأقول أن فريقي الآخر المفضل سيكون برشلونة، أشعر بأنهم يملكون القيم والمبادئ نفسها الموجودة في ليفربول".
هذا واستبعد الشاب الانكليزي رحيله عن نادي ليفربول قائلا:" إنه ليس أمرا فكرت فيه على الإطلاق، لطالما أحببت ليفربول، شجعتهم دائما، لعبت لهم دائما، لذلك لم أملك سببا للتفكير حيال ذلك".
وتابع: "حتى الان لا أجلس في غرفتي وأحلم باللعب في مكان آخر، في هذه اللحظة أنا لاعب في ليفربول".
واتم تصريحه بالقول: "أحب النادي أكثر من أي شيء، أحب كل شيء متعلق به، أحب المشجعين والناس والمدينة، لذلك، لا لماذا سأفكر بذلك".
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