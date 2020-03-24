ارنولد: سأقول أن فريقي الآخر المفضل سيكون برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

اعتبر لاعب ​ليفربول​ ​ترينت ارنولد​ انه يفضل نادي ​برشلونة​ على باقي الفرق بالرغم من كونه السبب في اقصاء النادي الكتالوني من النسخة الماضية من دوري الابطال.



كلام ارنولد جاء في تصريحات لمجلة جي كيو حيث قال:" كنت أشجع سيلتيك في صغري، لكن الآن بسبب الارتباطات ربما سأكون محايدا هناك"

Advertisements

واضاف ارنولد:" لكني سأقول أن فريقي الآخر المفضل سيكون برشلونة، أشعر بأنهم يملكون القيم والمبادئ نفسها الموجودة في ليفربول".

هذا واستبعد الشاب الانكليزي رحيله عن نادي ليفربول قائلا:" إنه ليس أمرا فكرت فيه على الإطلاق، لطالما أحببت ليفربول، شجعتهم دائما، لعبت لهم دائما، لذلك لم أملك سببا للتفكير حيال ذلك".

وتابع: "حتى الان لا أجلس في غرفتي وأحلم باللعب في مكان آخر، في هذه اللحظة أنا لاعب في ليفربول".

واتم تصريحه بالقول: "أحب النادي أكثر من أي شيء، أحب كل شيء متعلق به، أحب المشجعين والناس والمدينة، لذلك، لا لماذا سأفكر بذلك".