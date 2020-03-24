محمد هانى يلجأ إلى المسلسلات بعد توقف النشاط الرياضى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى إلى قضاء وقته بالمنزل فى مشاهدة المسلسلات عبر شاشة التليفزيون فى ظل توقف النشاط الرياضى مؤخراً فى مصر، بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمى.

ونشر هانى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال متابعته لأحد المسلسلات المصرية، وعلق عليها "ابقى فى المنزل".



محمد هاني

ويؤدى لاعبو النادي الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب، يقومون بتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق.

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ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلاً عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع المجاور بقدر الإمكان.

واتخذ مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرارًا بإغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى، للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.

وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا.