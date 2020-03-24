شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش مع الألعاب الالكترونية تطبيق كرة القدم " أون لاين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة اليوم بمقر الوزارة مع مسئولى الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية ، لمناقشة تطبيق الرياضة عامة وكرة القدم خاصة ، أون لاين

ومن المقرر أن تشهد جلسة الوزير اليوم مناقشة أهم النقاط التى تم الاتفاق عليها بين اتحاد الالعاب الالكترونية واتحاد الكرة ، و التى عقدت أمس لمناقشة سبل تطبيق ممارسة الرياضة أون لاين

ووافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إطلاق حملة قومية حكومية بمشاركة القطاع الخاص بهدف توفير بدائل لممارسة الرياضة لتكون فى المنازل من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة Emys.gov.eg لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية .

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق منهجية تضمن تحقيق المستهدف من الأنشطة الرياضية البديلة في المنازل، كجزء من الدور الخدمي والمجتمعي الذى تقوم به الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الرياضة أن حزمة الأنشطة التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والأندية الصحية ستشمل عددًا من الأنشطة والألعاب الرياضية، والتي تساهم بشكل كبير في رفع معدلات اللياقة الصحية والبدنية وأيضًا الذهنية لدى جميع فئات المجتمع المصري.

يأتي ذلك في ضوء خطة الوزارة التي تستهدف بناء الإنسان المصري المتكامل من كل النواحي البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية ودورها في تنفيذ إستراتيجية الدولة في المجال الرياضي والشبابي حيث تنفذ الوزارة العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف جميع فئات الشعب المصري "المرأة، الرواد، الأطفال، الشباب، ذوي القدرات الخاصة" في ضوء إطلاق وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للياقة البدنية والصحة والذي يشمل جميع البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة عبر بوابة مصر للشباب والرياضة، ووسائل التواصل الاجتماعى