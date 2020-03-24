شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا "فولت تطارده الأزمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى الحالى أينما كان تلاحقه المشاكل وآخرها شكوى الزمالك ضده بسبب هروبه من القلعة البيضاء والسفر إلى أفيش البرتغالى قبل الانضمام إلى الأهلى.

كهربا نجم لا يختلف على مهاراته أحد إلا أنه يحاط بالأزمات الإدارية دائمًا وأبدا سواء كان لاعبًا فى الزمالك أو الأهلى.

تلقى محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مُهلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الثانى من أبريل المقبل، للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

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ويرصد ”الخليج 365” لقطات لللاعب محمود كهربا فى الصور التالية :