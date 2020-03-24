شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد هداف أسوان يوجه رسالة إلى الجماهير بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فادى فريد هداف نادى أسوان ولاعب الأهلى السابق رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، بضرورة التزام منازلهم فى افترة الحالية، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا العالمى، والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر.

وقال فريد: بتمنى الناس كلها تلتزم وتقعد فى البيت عشان الفيروس وأتمنى تستمتعوا بوقتكم فى البيت ويا رب دائماً تكونوا بخير.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، تمديد راحة لاعبى الفريق حتى نهاية مارس الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية منذ الأحد الماضى، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

Advertisements

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.