شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يؤدى تدريبات بدنية فى المنزل للحفاظ على لياقته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك على تأدية بعض التدريبات البدنية فى منزله، وذلك للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار وباء كورونا العالمى.

ونشر عمر السعيد صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال قيامه بتلك التدريبات.



عمر السعيد في منزله



عمر السعيد لاعب الزمالك

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عمر السعيد مهاجم الزمالك



عمر السعيد

واستقر مسئولو الزمالك، على تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تلقى المدرب الفرنسى عرضًا يابانيًا مؤخرًا بالإضافة إلى اهتمام عدد من الأندية العربية وعلى رأسها الترجى التونسى فى التعاقد مع كارتيرون، لذا رأت إدارة قلعة ميت عقبة، ضرورة تحصين استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الأبيض.

وأبدى الفرنسى كارتيرون موافقته على الاستمرار داخل الزمالك ورفضه العرض اليابانى الذى تلقاه مؤخرًا، حيث يتطلع كارتيرون لمواصلة انتصاراته مع الفريق بعدما نجح فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بالإضافة إلى رغبته فى التتويج مع القلعة البيضاء ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ينافس فيها الفريق هذا العام، حيث نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية ليواجه نظيره الرجاء البيضاوى، بعدما نجح فى تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

كان أكد يحيى على، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون، لـ ”الخليج 365”، أن عقد مدرب الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ووفقًا لهذا البند الذى بينه وبين إدارة الأبيض، فلا يحق له الرحيل إلا بعد انتهاء الموسم الكروى لذا استمراره لن يكون متوقفا على شهر معين فى هذه السنة، بل مشترطًا نهاية الموسم الكروى المتوقف حاليًا فى مصر بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بتعليق النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا وتجنب انتشاره.