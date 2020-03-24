شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من التواجد في الأماكن المزدحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق من التواجد في أي تجمعات وأماكن مزدحمة طوال فترة الإجازة، لتجنب تعرض أي منهم لفيروس كورونا، مطالبين اللاعبين بالالتزام بتعليمات التواجد في المنزل وعدم النزول إلا في الضرورة القصوى.

ومنح فايلر لاعبي الأهلي إجازة من التدريبات حتى نهاية شهر مارس الجاري استجابة لتوجهات الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة خطر فيروس كورونا كما تم إلغاء جلسة لجنة التخطيط مع أحمد فتحي والتي كان هدفها تجديد عقد اللاعب الملقب بالجوكر.

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واتخذ مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرارًا بإغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى، للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.