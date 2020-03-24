شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يكشف موقف الوداد المغربي معه في أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك عن سعادته بموقف نادي الوداد المغربي الذي كان يلعب له قبل انضمامه للزمالك، بعدما عرض سعيد الناصري رئيس النادي المغربي علي بن شرقي التدريب في ملاعب النادي في أي وقت.

وقال بن شرقي في تصريحات إعلامية مغربية : بمجرد عودتي للمغرب وتحديدًا للدار البيضاء تواصلت مع السيد سعيد الناصيري رئيس الوداد طبعًا قبل فرض حالة الطوارئ الصحية، وقال لي إن مرافق النادي مفتوحة في وجهي إن أردت القيام بتداريب فردية، ولكنه دعاني إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية، إلا أنني فضلت عدم المجازفة وآثرت القيام ببعض التمارين الخفيفة بالبيت.

Advertisements

من ناحية أخرى وضع مسئولو الزمالك الأولوية لضم لاعب فى مركز الظهير الأيمن، لدعم هذه الجبهة فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، فى ظل تواجد الثنائى حازم إمام والصاعد أحمد عيد، فقط فى هذه الجبهة، لذا يبحث مسئولو الأبيض، عن لاعب مميز لتدعيم هذا المركز فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وينتظر مسئولو الزمالك عقد جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، لحسم ملف الصفقات الجديدة وإبداء رأيه فى الصفقات التى يحتاجها الأبيض والمراكز التى ستكون بحاجة للتدعيم بالإضافة إلى اللاعبين الذين سيتم الاستقرار عن الاستغناء عنهم أو إعارتهم بنهاية الموسم الجارى.

وكانت أنباء قد تداولت بشأن توقيع كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، للزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل، وهو ما نفاه اللاعب لـ"الخليج 365"، حيث أكد أن عقده ممتد مع الفريق البورسعيدى ولن يرحل إلا بموافقتهم، مؤكدًا أن مسئولى المصرى تواصله معه لمعرفة حقيقة توقيعه للزمالك، وقال "العراقى" لمسئولى المصرى فى تلك المُكالمة "طلبت منكم زيادة عقدى.. فكيف سأطلب ذلك وأوقع لنادٍ آخر؟"، ليوضح اللاعب أنه حتى اللحظة الجارية لم يوقع للزمالك رغم المفاوضات التى تمت معه من خلال وكلاء اللاعبين بشأن رغبة الزمالك فى ضمه.