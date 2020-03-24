إكرامي: ما حدث بعد مباراة السوبر "كارثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة السوبر المصري أمام الزمالك بالإمارات، وعلاقته بعصام الحضري في منتخب مصر وانتظاره لمكالمة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال شريف إكرامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" صباح الثلاثاء، عن أحداث السوبر: "دوري كلاعب كبير هو توجيه اللاعبين، ونتحدث قبل وبعد المباراة سواء فزنا أو خسرنا، نحن نلعب في النادي الأهلي وهذه البطولة لن تزيدنا ولا تنقصنا، ويجب عند الخسارة أن تكون كبير".

وأضاف: "عند الخسارة يجب أن تعلم حجمك جيداً وأن ترفع رأسك عالياً، والذي حدث بعد المباراة كارثة والموضوع خرج عن السيطرة، ولم أحتك بعبد الله جمعة، ودوري خلال هذه الأحداث هو جمع لاعبي فريقي".

وواصل إكرامي: "تحدثت مع كهربا وشعرت أنه (زعل مني)، وتجمعني علاقة جيدة به وتحدث معه عند قدومه للنادي وشرحت له الوضع هناك، وأعتقد أن ما فعله كهربا هو نقطة شخصية بالنسبة له وليس أهلويته هي من جعلته يفعل ذلك".

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وتطرق حارس الأهلي للحديث عن صالح جمعة لاعب الفريق: "عنفت صالح جمعة في إحدى المرات، ورأيت أنه خرج عن السلوك العام بالنادي وحاولت أن أقومه".

وتابع: "علاقتي به جيدة، ولكن أسلوب حياته بالنسبة للناس غريب ولكن بالنسبة له شخصياً فهو طبيعي وهذه هي المشكلة، هو ليس متعمد لخلق الأزمات، وأعتقد أنه من الصعب أن يلعب للأهلي مرة أخرى بسبب طول فترة غيابه عن المشاركة وقمت بنصيحته بالرحيل عن الأهلي".

وعن علاقته بعصام الحضري قال إكرامي: "لست قريباً من عصام الحضري بسبب فارق العمر بيننا، ولا يجمعني شئ مشترك بالحضري، والعلاقة بيننا جيدة، وهو لا يحب الجلوس احتياطيا".

وأتم إكرامي تصريحاته: "مكالمة الخطيب كانت ستسعدني ولست حزيناً، الوضع كان استثنائي، لأن الأمر كان عبارة عن قائد الفريق سيرحل عن الفريق، فكنت أفضل حضوره خلال الجلسة لأن هذا يُزيد الناحية التقديرية".