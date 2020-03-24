تقرير: لاعبو الدوري الإنجليزي يرفضون فكرة اللعب بدون جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تزعم صحيفة "ميرور" البريطانية أن لاعبي الدوري الإنجليزي سيرفضون فكرة اللعب خلف الأبواب المغلقة، في حال تم الاستقرار على استئناف المنافسات المحلية وسط مخاوف فيروس كورونا (كوفيد 19).

وألقى تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بصداه على كافة الأنشطة الاجتماعية ومن بينها المجال الرياضي، مما دفع الاتحادات المحلية لتعليق المباريات إلى أجل مسمى.

وبالنسبة لوضعية الدوري الإنجليزي، فإن الاتحاد المحلي عقد اجتماعا بالفيديو قبل عدة أيام، مع رابطة بريميرليج والأندية العشرين المشاركة في البطولة هذا الموسم، وتم الاستقرار على مد فترة تعليق المباريات حتى نهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم مد الموسم نفسه (2019/2020) لأجل غير مسمى.

وأكدت الصحيفة البريطانية بحسب مصادرها الخاصة، أن اللاعبين سيعارضون استئناف الألعاب بدون جماهير، وقد أعربوا عن مخاوفهم لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين بعد أن تم إثارة الأمر كاحتمال قوي ضمن خطة العودة التي قد تتم في الثالث من مايو المقبل.

من جانبه، سبق وعلق جوردون تايلور الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين: "اللاعبون لديهم مخاوف مفهومة، لن يكون خيارنا المفضل ولكن يجب النظر في كل شيء في الوقت الحالي."

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واستعرضت "ميرور" أسباب رفض اللاعبون للعب خلف الأبواب المغلقة في أربع نقاط هي:

1- الخوف على سلامتهم وسط التحذيرات الحكومية الصارمة والإدارة الصحية بالحفاظ على المسافة الاجتماعية.

2- الخوف من تعرضهم للإصابة ومن ثم أسرهم.

3- سيتم وضع ضغط إضافي على خدمات الطوارئ (سيارات الإسعاف والمساعدين الطبيين والأمن)، في الوقت الذي ستكون مطلوبة فيه بشكل قوي في المستشفيات.

4- لا يريد اللاعبون اللعب في ملاعب فارغة بدون تواجد الجمهور الذي يقدم الدعم والمساندة.