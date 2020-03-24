الجزائري بن عيادة يرغب في اللعب لصفوف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصدر مقرب من الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن بفريق شباب قسنطينة الجزائري أن اللاعب يرغب في ارتداء شعار فريق القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

المصدر نفسه كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن بن عيادة رغم امتلاكه عدة عروض عربية وأوروبية يأتي من أبرزهم الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي إلا أنه يفضل الرحيل لصفوف القلعة البيضاء في الصيف المقبل.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- أن اللاعب تلقى اتصالات من جانب نادي الزمالك حيث جاءت الرغبة بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحّب بالتعاقد مع بن عيادة لتدعيم الجبهة اليمنى ليفضله عن الظهير التونسي وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي.

المصدر كشف أن بن عيادة متحمس للانتقال للزمالك بجانبه رغبته في اللعب بجوار الدولي التونسي فرجاني ساسي كما يوجد ترحيب أيضًا من جانب إدارة القلعة البيضاء للاستفادة من خدمات اللاعب نظرًا لانتهاء عقده في الصيف المقبل مما يحق له الرحيل مجانًا لأي نادي يرغب في انتدابه مما يعني عدم تحمل خزينة النادي الأبيض أي مقابل مادي.

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وأوضح المصدر أن صاحب الـ27 عامًا لا يرغب في الحديث عن مستقبله حاليًا نظرًا لعلاقته الوطيدة مع جماهير قسنطينة بجانب أنه لا يريد إثارة أي مشكلة مع ناديه الحالي.

بن عيادة يُعد أحد الأسماء المنضمة لصفوف المنتخب الجزائري والذي يقوده المدرب جمال بلماضي حيث كان من المفترض أن يتواجد ظهير فريق قسنطينة رفقة "ثعالب الصحراء" لمواجهة منتخب زيمبابوي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 قبل أن يقرر "كاف" تأجيل المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويمتلك بن عيادة أرقامًا مميزة رفقة ناديه الحالي حيث شارك مع قسنطينة في 21 مباراة مختلفة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.

ويرغب مسئولو نادي الزمالك في تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل الظهير التونسي حمدي النقاز حيث يتواجد حازم إمام والذي يشارك أساسيًا في الفترة الحالية بجانب تصعيد الناشئ أحمد عيد.