كورونا تحول موهبة ريال مدريد “إبراهيم دياز” إلى محترف في لعبة جديدة

كشف نجم ريال مدريد إبراهيم دياز أن فترة العزلة الذي يقضيها في الحجر الصحي، جعلته محترفًا في ألعاب الفيديو، وخاصة لعبة “فورت نايت”، وذلك بعد تعليق الدوري الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتفاقمت الأوضاع بصورة مزرية في إسبانيا حيث سجلت 462 وفاة خلال أخر 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد، وارتفعت أعداد الوفيات إلى 2182، لتصبح ثاني أكثر بلد أوروبي تضررًا من الفيروس التاجي الجديد كوفيد 19 بعد إيطاليا، إذ تجاوز عدد الإصابات المؤكدة فيه عتبة الـ 30 ألفا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل مباريات الليجا الإسبانية، وكافة دوريات الدرجات الأدنى، لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس COVID-19.

“فورت نايت” وسيلة دياز بالعزلة

قال مهاجم ريال مدريد في تصريحات لجريدة ذا صن البريطانية أن جميع لاعبو لوس بلانكوس، يقضون الأسبوع الثاني لهم في الحجر الصحي والعزلة بإلتزام شديد، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات إصابة لاعب السلة تري ثومبكينز بـ فيروس كورونا، ليعلن النادي حالة الطوارئ وإرسال جميع لاعبيه إلى منازلهم لمدة 14 يومًا، وإيقاف جميع النشاطات.

وأوضح دياز: “تواجدي في المنزل خلال الفترة الحالية، جعلني محترفًا في لعبة فورت نايت، حيث لا يوجد خيار سوى فعل هذه الأشياء، في ظل إجبارنا على البقاء بالمنزل، خلال فترة العزلة، واستغل هذا الوقت مع أسرتي والاقتراب منهم أكثر”.

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ريال مدريد

وأضاف خلال تصريحاته الصحفية: “النادي طلب منا مواصلة التدريب بشكل فردي، والاستعداد بأمثل صورة سواء جسديًا وعقليًا حتى نكون جاهزين في حالة استكمال الموسم الكروي، وجميعنا نأمل في ذلك سريعًا ، فجميع لاعبى الملكي لديهم برامج تدريب فردية متنوعة”.

ويأمل أن يجد الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا الإلهام والتجهيز الذي يحتاجه خلال هذه الفترة الصعبة، حيث لم يشارك مع ريال مدريد سوى 170 دقيقة فقط خلال مباريات الموسم الحالي في جميع المسابقات، كان أبرزهم في كأس ملك إسبانيا الذي ودعه الريال على يد سوسيداد.

ويمر ريال مدريد بفترة عصيبة إلى حد ما ليس فقط من أجل إغلاق النادي والخبر المحزن على وفاة رئيس النادي الأسبق “لورينزو سانز” بسبب فيروس كورونا، لكنهم واجهوا أيضًا انتقادات شديدة بعد أن كسر لوكا يوفيتش مهاجم الفريق، قواعد العزلة مما أثار الكثير من الغضب في الصحافة الإسبانية التي شنت هجومًا عنيفًا على اللاعب، هذا ناهيك عن المستوى المتواضع للفريق في النواحي الفنية مؤخرًا وخسارته أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

يذكر أن ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، خلف منافسه التقليدي برشلونة، بفارق نقطتين فقط، قبل 11 مباراة من نهاية الدوري الإسباني.