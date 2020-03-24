رياضة | نجوم ريال مدريد يحاربون فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم ريال مدريد يحاربون فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يساهم نجوم ريال مدريد الإسباني في حالة الطواريء التي تعاني منها إسبانيا لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد "COVED 19".

أكدت صحيفة "ماركا"الإسبانية أن نجوم ريال مدريد يعملون على جمع مساعدات مالية للتخفيف من آثار فيروس كورونا الذي يهدد جميع قطاعات المجتمع الإسباني.

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وأوضحت الأولوية للاعبي ريال مدريد هي أن تكون المساعدات فعالة ومباشرة ومفيدة، وتأتي المساهمة المذكورة مباشرة من غرفة ملابس الفريق الملكي لتكون أكثر إفادة وتجلب المزيد من الفوائد للمجتمع ككل.