رياضة | الأهلي يحذر نجومه من خطر فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحذر نجومه من خطر فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر النادي الأهلي تجمعات والأماكن مزدحمة خوفَا من فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف بطولة الدوري المصري لمدة أسبوعين.

وطلب الأهلي من لاعبيه الالتزام بتعليمات التواجد في المنزل وعدم النزول إلا في الضرورة القصوى بعدما منحهم رينيه فايلر المدير الفني للفريق إجازة حتى نهاية شهر مارس الجاري.

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وأغلق الأهلي فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى، للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به.