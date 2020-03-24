رياضة | مخطط ناري.. ثغرة سرية في لوائح الفيفا تعيد نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط ناري.. ثغرة سرية في لوائح الفيفا تعيد نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن أن برشلونة مستعد لاستغلال ثغرة الفيفا من أجل إعادة التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان نيمار.

دفع الفريق الفرنسي في عام 2017 شرط جزائ يخيالي لتأمين صفقة للبرازيل الدولي ، الذي سجل معهم 69 هدفًا من 78 مباراة في جميع المسابقات.

على الرغم من وضع شرط جزائي عالي ، لا تزال هناك تكهنات بشأن عودة نيمار لبرشلونة ، ربما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وفقًا لـشبكة ESPN ، ان برشلونة يستكشف عن إمكانية الاستفادة من ما يوصف بالفقرة معينة في لوائح الفيفا للحصول على نيمار.

يدعي التقرير أن برشلونة مهتم باستخدام "المادة 17" ، التي تنص على أنه يمكن للاعبين ترك عقودهم "بدون سبب عادل" بمجرد انتهاء فترة الحماية التي تبلغ ثلاث سنوات.

علما بأن سيصل نيمار إلى هذه المرحلة في عقده في 3 أغسطس من هذا العام 2020.