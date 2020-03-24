رياضة | عمار حمدي يثير الجدل: وليد سليمان سبب إصابة محمود محمود بالصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يثير الجدل: وليد سليمان سبب إصابة محمود محمود بالصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمار حمدي كواليس اصابة زميله محمد محمود لاعب الفريق في النادي الأهلي، وذلك بعد تدخل وليد سليمان عليه بقوة في التدريبات.

وقال عمار خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " وليد سليمان تدخل على محمد محمود في التدريبات واصيب على اثرها محمد بالرباط الصليبي في المرة الثانية".

وأضاف أن وليد سليمان لاعب مميز ونجم كبير وله تاريخ في النادي الأهلي وقدوة يتخذ بها".

وأتم أنه يتمنى الشفاء العاجل لمحمد محمود مؤكدا أنه لاعب ذات موهبة كبيرة.