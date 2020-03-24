رياضة | سعد سمير: هذا اللاعب سيمثل إضافة للاهلي حال إنضمامه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير: هذا اللاعب سيمثل إضافة للاهلي حال إنضمامه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"حجازي سيمثل اضافة للأحمر حال عودته" بهذه الكلمات بدأ سعد سمير مدافع النادي الأهلي حديثه.

وقال سمير في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب على نجوم اف ام: "اللاعب الوحيد القادر على تمثيل الاضافة للنادي لأهلي هو احمد حجازي حال عودته لمصر"

واشاد سمير برفيقه حجازي قائلا: مدافع كبير ومحترم وقوي ويمتلك خبرات كبيرة وسيكون اضافة كبيرة للاهلي اذا عاد لمصر.