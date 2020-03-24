رياضة | عمار حمدي: الأهلي أبكاني كثيرا هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي: الأهلي أبكاني كثيرا هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمار حمدي أنه يجتهد مع فريقه الحالي طلائع الجيش على أمل عودته للنادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال عمار خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " كنت اتمنى البقاء في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية ولكن شوقي غريب نصحني بالإعارة للعب اساسي.

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وأضاف أن المنتخب الأوليمبي كان سببا في تفكيره للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة للمشاركة في بطولة افريقيا.

وتابع أن الأهلي يضم لاعبين على أعلى مستوى وبالتالي فرص اللعب لن تكون سهلة، كنت ابكي بعد استبعادي من المباريات في الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وأتم كنت اتمنى ان اشارك لاثبات نفسي ولكن الفرصة لم تأتي بسهولة داخل القلعة الحمراء.