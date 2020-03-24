رياضة | مفاجأة سارة لديمبلي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لديمبلي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة الإسباني نبأ سار خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

وكان نادي برشلونة قد اظهر رغبة في بيع ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها مع الفريق.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن انتشار فيروس كورونا وتعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز تسبب في خسارة برشلونة حوالي 60 مليون يورو.

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وأشارت التقارير إلى أنه بسبب هذه الخسائر فمن المتوقع ألا يتمكن نادي برشلونة من عقد صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه بالتالي قرر نادي برشلونة بقاء عثمان ديمبلي في الفريق وعدم ببيعه في الصيف القادم.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن إدارة نادي برشلونة ترى أنه من الأفضل أن يبقى ديمبلي في الفريق للموسم القادم وأنه لازال لديه الكثير ليقدمه للنادي.

وقد شارك عثمان ديمبلي في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.