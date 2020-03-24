رياضة | مفاجأة.. موقف نادي مانسشتر يونايتد من إلغاء الموسم الكروي في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. موقف نادي مانسشتر يونايتد من إلغاء الموسم الكروي في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد وودوارد موقف إدارة النادي الإنجليزي من إمكانية إلغاء موسم الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج هذا وهو الأمر الذي سينهي حلم الغريم التقليدي ليفربول في التتويج باللقب بعد غياب 30 سنة عن خزائن النادي.

وقال موقع أثليتيك الإنجليزي أن وودوارد أظهر رغبته في عدم إلغاء موسم الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ووصف رأيه من قبل المشاركين بالعادل للغاية للجميع.

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يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة وعلى بعد 6 نقاط فقط من التتويج رسميا بالبطولة التي غابت عن خزائن الفريق لمدة 30 عاما.

وكانت رابطة الأندية الانجليزية قد أعلنت توقف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة شهر خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم.