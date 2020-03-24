رياضة | كورونا يضرب جلطة سراي في مدربه ونائب ورئيسه وزوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا يضرب جلطة سراي في مدربه ونائب ورئيسه وزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحلت كارثة تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" بنادي جلطة سراي التركي الذي أعلن إصابة مدربه فاتح تيريم ونائب رئيس النادي وزوجته بالوباء القاتل.

إصابة فاتح تيريم مدرب جلطة سراي التركي

المدرب فاتح تيريم المدير الفني لفريق جلطة سراي التركي قد كشف عن إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" عبر تغريدة جاء من خلال موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" كشف عن طريقها إيجابية التحاليل التي أجراها والتي أثبتت إصابته بالوباء العالمي.

وتحدث المدرب البالغ من العمر 66 عاما عبر "تويتر" : "وفقا لنتائج الاختبار التي جرى إجراؤها اليوم، كانت نتيجة فيروس كورونا إيجابية".

وأضاف فاتح تيريم: "أنا في أيد أمينة في المستشفى، لا تقلقوا، سأكون على وشك التواصل في أقرب وقت ممكن".

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إصابة نائب رئيس جلطة سراي وزوجته

انتشار الفيروس العالمي داخل الفريق التركي لم يتوقف عند المدرب فاتح تيريم فحسب ، إنما بلغ عبد الرحيم شكران البيرق نائب رئيس جلطة سراي وزوجته الذي كشف بطل تركيا إصابتهما عبر الموقع الرسمي حيث تم نقل النائب للمستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا، ولكن جاءت نتيجة الاختبار الأول سلبية، فيما جاءت نتيجة الاختيار الثاني إيجابية وهي نفس نتيجة زوجته.

وقال عبد الرحيم البيرق في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "شكرا لله أنا بخير، آمل أن يكون كل شيء أفضل في الأيام المقبلة".

الاتحاد التركي يقرر ايقاف الدوري التركي

يذكر أن الاتحاد التركي لكرة القدم قد قرر ايقاف مسابقة الدوري المحلي نهاية الأسبوع الماضي ولمدة شهر وذلك لانتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وخوفاً على أفراد المنظومة الرياضية من لاعبين ومدربين وجمهور من تفشي الوباء القاتل في تركيا.