شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث تعليق الدورى أسبوعين مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماع خلال الساعات المقبلة من أجل تجديد فترة توقف بطولة الدوري في ظل انتشار فيروس كورونا وإخطار الأندية بموعد التأجيل الجديد بعد مرور 10 أيام من قرار التأجيل والأقرب هو تجديد فترة التوقف لأسبوعبن أخريين لحين معرفة الموقف الصحي لفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابًا لجميع المنتخبات التي تأهلت لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 يعلن فيه تأجيل قرعة منافسات كرة القدم في الأولمبياد والتي كان مقررًا لها يوم 23 أبريل القادم بزيورخ وكان محددًا للقرعة ان تقام بطوكيو في نفس الموعد قبل أن ينقلها فيفا إلي زيورخ بسويسرا ثم أصدر قرارًا بالتأجيل لموعد يحدد لاحقًا بسبب ظروف فيروس كورونا الذي يجتاح العالم وكان سببًا في تجميد النشاط الرياضي في غالبية بلدان العالم .

ومن جانبه أكد شوقي غريب أن الجهاز الفني بالتنسيق مع اللجنه الخماسيه المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية جاهزة للتعامل مع كل التداعيات سواء بإقامة البطولة الأولمبية في موعدها أو تم تأجيلها لموعد لاحق وهناك تواصل دائم مع اللاعبين وشدد المدير الفني للمنتخب الأولمبي علي أن مايسري علي المنتخب الأولمبي المصري يسري علي باقي المنتخبات التي تأهلت لأن الجميع في حالة توقف الآن وأعرب الكابتن شوقي غريب عن تمنياته بالسلامة لجميع الشعوب من تأثير فيروس كورونا وأن يتجاوز الجميع المحنة في أقرب وقت.