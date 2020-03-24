شكرا لقرائتكم خبر عن «عامر»: نلتزم بجميع التعاقدات مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، التزامه بكل التعاقدات التى أبرمها ناديه، سواء فى حال استمرار النشاط الرياضى أو تجميده فى الموسم الحالى، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المتجدد، مشيرا فى الوقت نفسه بأن التجديد والتطوير سنة الحياة وأن الدولة نفسها تنتهج هذا الأسلوب، لكننا جزءا لا يتجزأ من نسيج الدولة ومثلما ترعى الدولة أبناءها وتراعى البعد الاجتماعى، فإننا أيضا سوف نفعل ذلك.

وقال المهندس فرج عامر: «لا ولن يحدث تسريح لأى مدرب أو إدارى بالنادى، وإنه مسؤول عن ذلك أمام 24 ألف شخص يعملون بالنادى، ولامساس برواتبهم على الإطلاق، ونحن كمجلس إدارة ملتزمين التزاما أكيدا بكل هؤلاء الأفراد». وتابع: «إننا نجحنا أيضا فى إنشاء صندوق للتبرعات لمساعدة المتضررين، وانتجهنا نفس أسلوب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدوتنا فى هذا الشأن لاحتواء أبنائنا».

وأشار المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة إلى أنه أكد على هذا المضمون خلال الاتصال الأخير الذى أجراه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، به مؤخرا.