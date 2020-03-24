شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري» يتفق مع لاعبيه على تخفيض عقودهم حال إلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق الكروى الأول على تخفيض العقود فى حالة صدور قرار بإلغاء بطولة الدورى الممتاز، خاصة أن الخسائر المالية التى يتكبدها النادى نظير إلغاء الدورى ستكون كبيرة، وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى واللاعبين رحبوا بقرار مجلس إدارة النادى فى إطار تعاون الجميع لتخطى المرحلة الحالية.

من جهة أخرى، أوصى طارق العشرى المدير الفنى بالاستغناء عن الإيفوارى شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة، نظرا لعدم الحاجة إليه وعدم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية وقبل توقف النشاط الرياضى.

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كان طارق العشرى منح اللاعبين راحة إلى نهاية الشهر الجارى مع تعليق النشاط الرياضى فى مصر بسبب تفشى مرض كورونا الذى أصاب العالم.

ويحدد طارق العشرى فى الوقت الحالى احتياجاته للموسم المقبل، خاصة أن الموسم الحالى يعد الأصعب للنادى البورسعيدى بعد تدهور النتائج وخروج الفريق من دور الثمانية للكونفيدرالية الإفريقية على يد نهضة بركان المغربى.

فيما قرر عبدالظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى فرض عقوبات مالية على اللاعبين الذى سيظهر زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة التى منحها طارق العشرى لمدة أسبوعين بعد تعليق النشاط الرياضى بسبب تفشى مرض كورونا.

وشدد السقا على اللاعبين على ضرورة الالتزام بالبرنامج الذى وضعه طارق العشرى المدير الفنى على الجميع لتنفيذه داخل منازلهم أثناء الراحة، فى إطار رغبة المدير الرياضى فى وضع نظام مشدد على اللاعبين لتنفيذه فى المنازل.