شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع خلال ساعات لتجديد فترة توقف الدوري في ظل انتشار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماع خلال الساعات المقبلة من اجل تجديد فترة توقف بطولة الدوري في ظل انتشار فيروس كورونا واخطار الاندية بموعد التأجيل الجديد بعد مرور 10 ايام من قرار التاجيل والاقرب هو تجديد فترة التوقف لاسبوعبن اخريين لحين معرفة الموقف الصحي لفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا لجميع المنتخبات التي تاهلت لنهائيات دورة الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020 يعلن فيه تاجيل قرعة منافسات كرة القدم في الاولمبياد والتي كان مقررا لها يوم 23 ابريل القادم بزيورخ وكان محددا للقرعة ان تقام بطوكيو في نفس الموعد قبل ان ينقلها الفيفا الي زيورخ بسويسرا ثم اصدر قرارا بالتأجيل لموعد يحدد لاحقا بسبب ظروف فيروس كورونا الذي يجتاح العالم وكان سببا في تجميد النشاط الرياضي في غالبية بلدان العالم .

ومن جانبه اكد شوقي غريب ان الجهاز الفني بالتنسيق مع اللجنه الخماسيه المكلفه بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضه واللجنة الاولمبية المصريةجاهزه للتعامل مع كافة التداعيات سواء باقامة البطوله الاولمبيه في موعدها او تم تأجيلها لموعد لاحق وان هناك تواصل دائم مع اللاعبين وشدد المدير الفني للمنتخب الاولمبي علي ان مايسري علي المنتخب الاولمبي المصري يسري علي باقي المنتخبات التي تأهلت لان الجميع في حالة توقف الان واعرب الكابتن شوقي غريب عن تمنياته بالسلامه لجميع الشعوب من تأثير فيروس كورونا وان يتجاوز الجميع المحنه في اقرب وقت.