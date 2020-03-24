شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يؤدون برنامج فايلر من منازلهم في الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي لاعبو النادي الأهلي برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلاً عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع المجاور بقدر الإمكان.

واتخذ مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرارًا بإغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى، للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.

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وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا.