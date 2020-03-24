رياضة | بسبب كورونا.. دول هددت بعدم إرسال رياضيها إلى أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. دول هددت بعدم إرسال رياضيها إلى أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم الشكوك حول إقامة أوليمبياد طوكيو 2020 في موعدها المقرر يوم 24 يوليو القادم وحتى 9 أغسطس، خاصة عقب تأجيل أغلب الأحداث الرياضية حول العالم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتدرس اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وذلك بعد رفض العديد من الدول لفكرة إقامتها في ظل تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير الدول التي هددت بعدم إرسال رياضيها إلى أولمبياد طوكيو:-

كندا

تعد كندا أول دولة تعلن انسحابها من المشاركة في أولمبياد طوكيو، وعدم إرسال رياضيها لخوض المسابقات في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية "المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)"؛ وذلك في حالة إنطلاقها في موعدها المقرر.

وطالبت كندا منظمة الصحة العالمية باتخاذ قرار تأجيل الأولمبياد لمدة عام، لحين احتواء فيروس كورونا المستجد.

فرنسا

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هددت فرنسا، بعدم مشاركة للرياضيين الفرنسيين في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، في ظل إنتشار فيروس كورونا.

وقال أوليفيه فيران، وزير الصحة الفرنسي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية؛ إنه لن يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو هذا العام، إلا أنه لن يسمح بإرسال الرياضيين إلى اليابان للمشاركة في البطولة.

النرويج

أعلنت بيرت كوجول رئيسة اللجنة الأولمبية النرويجية، عن قرارها بالانسحاب من أولمبياد طوكيو، وعدم إرسال رياضييها إلى اليابان في ظل الوضع الخطير حاليا.

سويسرا

طالبت اللجنة الأولمبية السويسرية بتأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية، لحين السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبيا تقام كل 4 أعوام في اليابان، ويشارك فيها أكثر من 11 ألف رياضي وتستقطب ملايين المشجعين من كل دول العالم.