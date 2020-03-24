شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد حسم قضية «كهربا» خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول فى نادى الزمالك أن القضية التى حركها النادى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلى الحالى، الذى غادر الفريق إلى تركيا ثم البرتغال ثم العودة للنادى الأحمر على الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق، سيتم الفصل فيها خلال شهرين من الآن، وأن جميع خطوات النادى جيدة حتى الآن وتسير بشكل جيد.

وهو نفس الأمر بالنسبة للاعب التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق الذى غادر هو الآخر وتعاقد مع ناد ليتوانى، كذلك المغربى خالد بوطيب، والمدير الفنى السابق للفريق كريستيان جروس.

Advertisements

وقال المصدر: «الزمالك جهز أوراقه ضد النادى البرتغالى واللاعب وكذلك الأهلى، سيتم الفصل فى القضية خلال شهرين بحد أقصى، كما قدمنا أيضا كل الأوراق التى تثبت التزام الزمالك تجاه حمدى النقاز، أما خالد بوطيب فقد أرسلنا الإخطارات للاعب بشأن تغيبه عن التدريبات ومتابعة الأمور الطبية، حيث كان يعالج نفسه خارج النادى، أما فيما يخص جروس فتم إخطارنا منذ 72 ساعة بتحريك جروس شكوى للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رفض الاتحاد الدولى الدعوى الأولى، وفى ظل الظروف الحالية قد يستغرق الأمر من 4 إلى 6 أشهر، لم نتفاجأ بهذه الخطوة، فالتصعيد للمحكمة الرياضية إجراء طبيعى ومتوقع، بعد رفض الفيفا الدعوى الأولى، ندرس الملف لنرد، فالزمالك قدم أوراقا أن المدرب تسلم كافة مستحقاته».

من ناحية أخرى، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادى، أن بعض الأخبار التى تم تداولها عن تسريح النادى الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين عارية تماما من الصحة، وقال مرتضى: «هذا أمر ليس له أساس من الصحة».

من ناحية أخرى، وافق مرتضى منصور على زيادة رواتب الجهازين الطبى والإدارى ومسؤولى المهمات بعدما سبق أن وافق على زيادة رواتب معاونى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وهم سامى الشيشينى، المدرب العام، وأمير عبدالعزيز، المدرب المساعد، وعمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى.

وصرف أمس أفراد الجهاز المعاون بالكامل رواتبهم وفقًا للزيادات الجديدة التى اعتمدها رئيس الزمالك بصورة رسمية، بعد المجهودات التى قدموها مع الفريق وأدت إلى الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما صرف مدربو قطاع الناشئين رواتبهم بالكامل الإثنين.