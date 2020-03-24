شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يلعب مباراة ودية كل 48 ساعة تحسبًا لإلغاء «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الفرنسى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، كافة السيناريوهات لاستئناف المباريات بعد القضاء على فيروس كورونا فى البلاد، وفقاً لما نشرته صحيفة «أس» الإسبانية، فإن فريق ريال مدريد قد يضطر للعب مباراة كل 48 ساعة، ولهذا السبب يخطط المدرب الفرنسى زيدان لسيناريوهات متعددة بعد مرور أزمة الوباء.

أضافت، أن الجهاز الفنى لفريق ريال مدريد بقيادة زيدان يبحث فى الوقت الحالى عن إيجاد استراتيجية مناسبة لمحاولة احتفاظ اللاعبين بلياقتهم البدنية والفنية المناسبة استعدادًا لاستئناف كرة القدم فى الفترة المقبلة، حيث نقلت إدارة النادى لزيدان سيناريوهات مختلفة تفكر فيها رابطة أندية الليجا لاستئناف المباريات.

أوضحت الصحيفة، أن زيدان على تواصل مستمر مع مساعده بيتونى، ودوبونت مدرب الأحمال، الذى وضع خطة العمل بجميع الاحتمالات التى قد تحدث، ويدرك زيدان أن جميع جوانب التقويم يجب أن يأخذها فى الاعتبار، لأنها ستتسبب فى نجاح أو فشل الموسم.