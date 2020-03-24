شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من «لينجارد وبيريرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه ثنائى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى جيسى لينجارد وأندرياس بيريرا، مستقبلا غامضا داخل «أولد ترافورد» نهاية الموسم الجارى، وفقد المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، صبره على الثنائى لينجارد وبيريرا، بسبب تراجع مستواهما الفنى قبل أن يتم توقف النشاط وتعليق المباريات بسبب أزمة فيروس كورونا.

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، على استعداد للاستماع إلى عروض للثنائى، كما يبدأ خططا لتجديد الصيف، وارتبط اسم مانشستر يونايتد باستمرار بضم كل من جاك جريليش نجم أستون فيلا وجيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتى وجادون سانشو هداف بوروسيا دورتموند فى الصيف المقبل.

أضافت الصحيفة، أن أهداف مان يونايتد فى الميركاتو الصيفى المقبل يمكن أن يمهد لها الطريق بيع كل من لينجارد وبيريرا.