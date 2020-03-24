شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم تجديد عقد كارتيرون خلال الساعات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك، على تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تلقى المدرب الفرنسى عرضًا يابانيًا مؤخرًا بالإضافة إلى اهتمام عدد من الأندية العربية وعلى رأسها الترجى التونسى فى التعاقد مع كارتيرون، لذا رأت إدارة قلعة ميت عقبة، ضرورة تحصين استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الأبيض.

أبدى الفرنسى كارتيرون موافقته على الاستمرار داخل الزمالك ورفضه العرض اليابانى الذى تلقاه مؤخرًا، حيث يتطلع كارتيرون لمواصلة انتصاراته مع الفريق بعدما نجح فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بالإضافة إلى رغبته فى التتويج مع القلعة البيضاء ببطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ينافس فيها الفريق هذا العام، حيث نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية ليواجه نظيره الرجاء البيضاوى، بعدما نجح فى تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

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كان أكد يحيى على، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون، قد أكد لـ "اليوم السابع" أن عقد مدرب الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ووفقًا لهذا البند الذى بينه وبين إدارة الأبيض، فلا يحق له الرحيل إلا بعد انتهاء الموسم الكروى لذا استمراره لن يكون متوقف على شهر معين فى هذه السنة، بل مشترطًا نهاية الموسم الكروى المتوقف حاليا فى مصر بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بتعليق النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا وتجنب انتشاره.

ويدرس مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التوصيات التى خرجت من إدارة الكرة بالأبيض، بضرورة تمديد تعاقد الفرنسى كارتيرون واستمراره فى قيادة الأبيض لمواصلة النتائج الجيدة التى يقدمها مع الفريق للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة، لذا يقوم رئيس الأبيض بدراسة ملف تجديد كارتيرون مع مجلس إدارة قلعة ميت عقبة خلال الآونة الأخيرة، انتظارا لعقد جلسة مع كارتيرون خلال الأيام المقبلة لإنهاء ملف تجديد عقده.