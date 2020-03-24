شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي "يجس نبض" إنبي لشراء محمود جاد في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلع مسئولو النادي الأهلي رأي نظرائهم في إنبي بخصوص شراء محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد ظهور الحارس الشاب بمستوى متميز طوال الموسم الجاري ليدخل في دائرة اهتمامات المنتخبين الأول والأولمبي.

وعلم ”الخليج 365” أن مستوى محمود جاد نال إشادة لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح ليتم التوصية بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم حراسة المرمى، خاصة بعد الموافقة على رحيل شريف إكرامي، والذي فشلت جلسة مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري ليتأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ورغم إعلان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه ليس بحاجة للتعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل إكرامى في ظل وجود الثنائي محمد الشناوى وعلي لطفي ومن بعدهم الصاعد مصطفي شوبير، إلا أن لجنة التخطيط الحمراء رأت أن تؤمن مركز حراسة المرمى بمحمود جاد الذي يملك مستوى فني عالي وفي نفس الوقت ما زال سنه صغيرة وسيكون مُفيدًا للفريق بشكل كبير في السنوات المقبلة.