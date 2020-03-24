شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل VS الشناوي.. من الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من توقف نشاط الكرة في العالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري يعمل بجدية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 وأمم أفريقيا المقبلة، تحسبًا لعودة النشاط في أية لحظة.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني استقر علي ملامح القوام الأساسي للمنتخب وتحديدًا مركز حراسة المرمي الذي أصبح يضم العديد من النجوم المتألقين في الدوري المصري، وفي مقدمتهم محمد أبو جبل من الزمالك ومحمد الشناوي من الأهلي، والتقرير التالي يستعرض ما قدمه الثنائي في الموسم الحالي لمعرفة أيهما أحق بحراسة مرمى المنتخب وفقا للأرقام التي حققاها حتي الآن:

محمد أبو جبل: حارس مرمي الزمالك انضم بداية الموسم الحالي قادمًا من سموحة، لم يبدأ الموسم أساسيًا وكان احتياطيًا لزميله في الفريق محمد عواد، إلا أنه تمسك بالفرصة التي لاحت له من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، ليصبح الحارس رقم 1 في الزمالك، ويساهم بقوة وبفضل تألقه في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المحلي.

أرقام أبو جبل مع الزمالك: شارك في 16 مباراة في كل البطولات ما بين دوري وكأس وسوبر محلي وأفريقي ودوري أبطال أفريقيا، تلقت شباكه 9 أهداف فقط وحصل علي إنذار واحد وخرجت شباكه نظيفة 8 مباريات.

Advertisements

محمد الشناوي: الحارس الأساسي للأهلي منذ عدة مواسم، كما أنه الحارس الأساسي للمنتخب في بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم 2018.

أرقام محمد الشناوي: شارك في 27 مباراة في جميع البطولات، تلقت شباكه 9 أهداف أيضا، وخرجت شباكه نظيفة في 18 مباراة.