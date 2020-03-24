مروان محسن: لم أمدد تعاقدي مع الأهلي المصري حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إنه لم يتحدث معه أحد في النادي لتمديد تعاقده حتى الآن.

وأضاف مروان محسن في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالحزن، للهجوم الذي يتعرض عليه عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه يتعرض للهجوم والسخرية، بشكل لا يمكن وصفه ولا يستطيع ترجمته، سواء ظهر بشكل جيد أو العكس، قائلًا إنه مستمر في التدريبات داخل المنزل للحفاظ على لياقته البدينة في ظل توقف مسابقة الدوري المصري.

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