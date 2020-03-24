مدرب الهلال “لوشيسكو” يُعطي الجمهور “روشتة” التعامل مع حظر التجوال في السعودية

بدأ حظر التجوال في المملكة العربية السعودية منتصف هذا الأسبوع، وهو الحظر المطبق على جميع فئات المجتمع السعودي، فكيف يتعامل مدرب الهلال معه؟

وكشف المدير الفني الروماني لنادي الهلال “رازافان لوشيسكو” عن برنامجه اليومي خلال فترة الحظر التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال حديث خص به صحيفة “برو سبورت” الرومانية.

ودعا بطل دوري أبطال آسيا 2019 خلال حديثه مع الصحيفة المذكورة بأهمية مواصلة ممارسة الرياضة في مثل هذه الأوقات الصعبة، حتى لو في المنزل فهي أحد الحلول الهامة لكسر الملل.

وأضاف لوشيسكو “في الصباح أتناول قهوتي، ثم أطالع بعض المقالات الرياضية في الصحف العالمية، وبعدها أقوم بممارسة الرياضة مع زوجتي، وفي فترة ما بعد الظهر أدرس المقالات المهنية والتحليل التكتيكي وأراجع استراتيجيات التدريب وأتعرف على التمارين الجديدة”.

وواصل مدرب الهلال “لا بد أن تتكيف على ما تحتاج إليه، كنت فعلاً بحاجة لتحديث بعض الأفكار، وفي المساء أبحث عن القراءة والاسترخاء”.

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وحث لوشيسكو أبناء بلده على التماسك في هذه المحنة الصعبة التي يعيشها العالم بأسره، قائلاً “هي فترة صعبة، مضطرون فيها على التكيف مع الحياة، لدينا مواقف ولحظات علينا التفاعل معها بتوازن وثقة”.

الهلال

ويحاول متصدر الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم (2020/2019) إقناع نفسه بأن فترة حظر التجوال ومن قبلها توقف النشاط الرياضي مُجرد إجازة.

وأوضح “على الرغم من أنها ليست العطلة المثالية التي أردتها، لكنني أحاول إقناع نفسي بأنها إجازة، وهذا يساعدني على الظهور كرجل مُتفائل”.