رياضة | برشلونة يواصل استعداداته للميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يواصل استعداداته للميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة دخل سباق التعاقد مع الدولي البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر بورتو البرتغالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع تيليس من أجل تعزيز وتدعيم مركز خط الظهير الأيمن في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تيليس يرفض تجديد عقده مع ناديه البرتغالي الذي ينتهي في عام 2021 علماً بأن النجم البرازيلي يمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 40 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك عدة أندية ترغب في التعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها تشيلسي الإنجليزي الذي فتح مفاوضاته مع اللاعب مؤخرًا.