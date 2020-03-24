رياضة | مانشستر سيتي يحدد 3 نجوم لتدعيم خط دفاعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يحدد 3 نجوم لتدعيم خط دفاعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يسعى إلى تدعيم خط دفاعه وذلك بعد الأزمات التي واجهها الفريق هذا الموسم.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مانشستر سيتي أصيب بضربة مزدوجة بإصابة اثنين من أهم مدافعيه وهما جون ستونز وإيميريك لابورت.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر دفع جوارديولا للاعتماد على نجم خط وسط الفريق فرناندينيو كقلب دفاع.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأولوية لدى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هي ضم أكثر من عنصر في خط الدفاع.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بن تشيلويل نجم ليستر سيتي الإنجليزي وخاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي جاءوا على رأس الخيارات المقترحة كما تم إضافة هدف جديد مؤخرًا وهو النمساوي ديفيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديفيد ألابا لعب مع جوارديولا من قبل في الفريق البافاري، حيث كان يعتمد عليه باستمرار باعتباره نجم متعدد الاستخدامات.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات ديفيد ألابا إلا أن الراتب الذي سيعرضه السيتيزنز على نجم دفاع بايرن ميونخ قد يصعب على إدارة النادي الكتالوني تقديمه.